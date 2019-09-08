提前歡度中秋 台中市友善國際勞工嘉年華登場

（中央社記者郝雪卿台中8日電）中秋節將屆，台中市政府今天舉辦「友善國際勞工嘉年華活動」，結合越南與台灣中秋節慶文化，增進移工與台中市民多元交流機會，將台中營造為友善的國際城市。

這場嘉年華活動下午在文化部文化資產園區舉辦，現場邀請越南、泰國的歌手及樂團前來演唱，讓來自各地的移工朋友在觀賞表演節目之餘，也能體驗不同的中秋節慶。台中市副市長令狐榮達也到場與大家同歡。

勞工局表示，在越南中秋節是屬於兒童的節日，兒童在當天會提著燈籠上街玩樂，因此今天活動儀式特別準備鯉魚燈籠，現場還有越式燈籠DIY，讓大家體驗多元的中秋樂趣，不僅呼應明年台灣燈會在台中外，也為明年台灣燈會在台中提前暖身宣傳。

令狐榮達表示，隨著台中市移工人數越來越多，市府對於移工朋友的照顧也應當更加積極，市府在東協廣場成立三大服務中心，協助移工朋友適應在台工作生活，並提供移工、新住民及市民朋友多元服務。今日舉辦的活動，就是市府對移工朋友友善尊重的象徵之一。

勞工局長吳威志指出，台中市移工人數為全國第2，市府也更加關心移工在台工作、休閒與生活，希望藉由今天的活動傳播友善與關懷，營造台中為多元友善的國際城市。（編輯：方沛清）1080908