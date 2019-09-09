民代籲調降公告地價 中市府：努力減少市民負擔

國民黨籍台中市議員李中（左）、黃馨慧（右）9日在台中市議會舉行記者會，共同呼籲市府109年公告地價應調降，以落實市長盧秀燕「輕稅簡政」承諾。中央社記者郝雪卿攝 108年9月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市議員李中及黃馨慧今天共同呼籲市府調降民國109年公告地價以落實「輕稅簡政」承諾。市府回應，期待府會一起努力，讓市民經濟負擔更小、生活更好。

黃馨慧與李中今天在台中市議會國民黨團辦公室召開記者會指出，針對109年地價稅調整，市府地政局預計從月底起舉辦11場公開說明會，由於目前地價稅賦太過沉重，民眾為了買房子真的很辛苦，呼籲市府落實「輕稅簡政」承諾，建議109年公告地價應調降至102年的標準，減輕民眾稅賦壓力。

黃馨慧認為，近年中市府分別在102年、105年及107年調整公告地價，而105年台中市公告地價平均漲幅38.25%、六都第一。公告地價上漲連帶地價稅暴增、形同「全民變相加稅」。

黃馨慧表示，台中市長盧秀燕上任後承諾一定「輕稅簡政」調降地價稅，呼籲市府109年公告地價應該調降，恢復到接近102年公告地價標準，才能真正讓民眾有感。

李中以購屋為例指出，從買屋到建商交屋，購入公寓大廈所繳交的稅金大約占房價1成，透天建物繳稅更多、約占房價1成8，加上每年還要繳納房屋稅、地價稅，實在不宜再調漲公告地價、公告現值。

地政局指出，109年公告地價調整內容，將送交由議員代表、地政、都市計畫、估價、建築等專家學者組成的地價評議委員會審議，確保公告地價調整的合理性及公平性，期能減輕民眾稅賦負擔。

地方稅務局則表示，將與地政局密切配合，做好地價稅稅收影響評估，提供地政局參考，以合理調整公告地價。（編輯：黃世雅）1080909