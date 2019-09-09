市府活動喊楊瓊瓔凍蒜 洪慈庸籲要選就辭副市長

（中央社記者郝雪卿台中9日電）尋求連任的立委洪慈庸今天出席市府公開活動時，現場竟高喊「楊瓊瓔凍蒜」，她呼籲擔任副市長的楊瓊瓔要選就應儘早辭職；楊瓊瓔則說，會在最短時間內做決定，再向大家報告。

楊瓊瓔在上一屆立委選舉敗給洪慈庸，捲土參選的傳聞甚囂塵上，但楊瓊瓔至今仍未正式鬆口，楊瓊瓔與洪慈庸今天都出席台中市農業局輔導神岡區農會舉辦的「2019金豬獻瑞旺神農花好月圓慶中秋送愛心暨安全蔬果標章宣導」活動，現場有農會人員帶頭高喊「楊瓊瓔凍蒜」，讓洪慈庸當場覺得用行政資源選舉相當不妥。

洪慈庸表示，平常在立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）各活動場合時常遇到楊瓊瓔，鄉親也時常來詢問楊瓊瓔是否回鍋參選立委，但楊瓊瓔未辭職，也遲遲不願意對外宣布參選，她質疑，楊瓊瓔以副市長身分，夾著行政資源帶動選情，影響里長支持。

洪慈庸呼籲，任何一個參選公職的人員，要公正的參與選舉，要參選非現任、非連任職務，先辭掉原職務，才是對選民最基本的責任。

台中市議會民進黨團總召李天生指出，楊瓊瓔參選立委的事情，地方人盡皆知，但她卻在未辭職的上班時間，把市府行程當作選舉行程，破壞行政中立，且市府行程並未邀集地方議員出席，只為特定人士造勢，明顯公器私用。

楊瓊瓔則透過臉書回應指出，其實不只是今天的農會活動，在不少市政行程中也會有鄉親「軟硬兼施」加上「威脅恐嚇」說潭雅神后等區4年來就是少一席好立委，要她趕快勇往直前、為所當為。

楊瓊瓔強調，她的想法很簡單，答應的事情要做好做滿，眼前的工作要專注用心，畢竟她不只是選區前立委、也是副市長、更是國民黨員。她會在最短的時間內，向大家報告最後的決定，請大家再忍耐一下，謝謝大家對她一路的關懷和支持，當盡力做好自己應當扮演的角色。

市府表示，呼喊口號並非市府人員所發起，屬民眾自發性的活動，市府也會勸說盡量避免與活動主題無關的內容。（編輯：謝雅竹）1080909