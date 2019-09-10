2020世界蘭花會議暨展覽 中市府加緊籌辦

（中央社記者郝雪卿台中10日電）2020世界蘭花會議暨展覽將於明年3月在台中舉行，台中市副市長楊瓊瓔今天表示，市府將全體總動員辦好這場美麗盛事，也歡迎國內外人士踴躍到台中旅遊，欣賞花卉之美。

台中市農業局長蔡精強今天在市政會議中專案報告「2020世界蘭花會議暨展覽籌備情形」時指出，世界蘭花會議暨展覽將於2020年舉辦，其中會議時間將於2020年3月9日至12日在台中福容飯店進行。

蔡精強表示，展覽則於2020年3月9日至18日在外埔園區舉行，全區分為主題景觀、景觀競賽、比賽花競賽、五大亮點、台灣原生蘭、教育扎根、蘭花市集、蘭花文創、農夫市集、美食等區。

展覽票務部分，蔡精強指出，目前規劃全票250元、優惠票100元、市民票100元；另外埔區民、戶籍地在台中或身分證字母為B及L的65歲以上民眾、身高115公分以下及未滿6歲的兒童，免門票費用。

蔡精強表示，世界蘭花會議暨展覽三年一次，在不同城市舉辦，是全球指標性的會議展覽，將吸引全世界的蘭花愛好者參與盛會，蘭展的舉辦將可提升台中未來蘭花經濟，帶動產業發展。

楊瓊瓔表示，2020年的世界蘭花會議暨展覽是讓世界認識國內花卉產業的絕佳機會，她要求市府相關單位務必辦好這場盛會，並請農業局定期追蹤規劃進度和辦理情形，希望市府全體總動員一起迎接美麗盛事。她也歡迎國內外人士踴躍到台中旅遊，欣賞花卉之美。（編輯：謝雅竹）1080910