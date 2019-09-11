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議員質疑跨年預算6千萬 柯文哲：活動為1個月

最新更新：2019/09/11 20:20

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北11日電）國民黨市議員游淑慧今天質疑，台北市觀傳局編列109年度跨年預算高達6000萬元，比往年的800萬暴增了7.5倍；台北市長柯文哲表示，先前的跨年活動只有一天，如今是調整為一個月。

柯文哲下午率局處首長赴台北市議會進行施政報告，答詢時表示，往年預算為800萬元，是因跨年活動只有單日，如今則是調整為一個月，預算也比較靈活、好調度，並強調觀傳局的總預算沒有增加。

不過，游淑慧在質詢結束後表示，觀傳局109年度總預算從5.9億元增至6.35億元，柯文哲卻誤以為觀傳局預算沒有增加，顯然不了解市政情形。

游淑慧說，跨年活動費用編列6000萬元，「是相當土豪的行為」，日後部門質詢時會再進一步檢討。

觀傳局長劉奕霆則回應，跨年活動預算往年都維持在800萬元左右，已不符現行大型活動實際所需，承辦廠商也承受較大的募款壓力，因此，近幾年的跨年活動都由具備媒體資源的電視台辦理，導致全台各縣市跨年節目內容相差無幾。

他說，觀傳局編列109年度跨年預算時，將單日活動拉長為一個月以上的連續性活動，營造全市邁向新年氣氛，也透過每週活動舉辦來帶動商圈發展，盼能吸引更多國內外旅客到台北市。

劉奕霆表示，預算增加還有一個考量，就是能吸引創意的優秀製作團隊，讓跨年系列活動更具國際規格及高質感。（編輯：張銘坤）1080911

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