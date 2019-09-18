澎湖大倉媽祖銅像 評估運回安置

（中央社澎湖縣18日電）澎湖大倉媽祖文化園區停工多年，澎湖縣政府與議會17、18日先後至彰化瞭解大倉媽祖銅像存放狀況。縣長賴峰偉會勘後允諾近期展開安置地點評估，希望朝一步到位方向來規畫。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等府會一行，昨天先後聯袂至彰化瞭解存放達6年之久的澎湖大倉媽祖銅像存放情形。

賴峰偉表示，澎湖大倉媽祖銅像在彰化已置放6年，支付廠商新台幣500多萬元租金，府會一行會勘後，都認為應儘速運回銅像，在澎湖尋覓適當的地點來安置，因此近期將展開安置地點評估作業，朝一步到位方向規畫。

朱姓業者表示，大倉媽祖銅像在6年前已全數鑄造完畢，銅像不含基座高達48公尺，為世界最高的媽祖銅像，並依工程需求先組裝頭部及三分之一胸身，前任縣長王乾發也主持過鑄造完工典禮，但因政策變更，只能原處存放，其餘銅片則暫置彰化倉庫及大倉。

賴峰偉表示，大倉媽祖銅像清雅肅穆，是一件讓人驚嘆的藝術品，且媽祖文化是世界重要的文化資產，許多地方都在積極發揚其價值，甚至爭取媽祖文化的正統。澎湖擁有台灣歷史最悠久的媽祖廟，漁民生活又與媽祖息息相關，卻讓大倉媽祖銅像流落外地，令人惋惜。（編輯：黃世雅）1080918