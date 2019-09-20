三峽創生服務中心 建構茶葉與藍染新產值
（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府農業局今天表示，三峽創生在地服務中心累積深耕在地的經營能量，開發國際觀光新服務、建立三峽百年工藝創新品牌，也新包裝三峽茶葉與藍染產業，讓台灣創生更完善。
市府農業局今天發布新聞表示，新北三峽創生在地服務中心日前由經濟部中小企業處、新北市府農業局長李玟、三峽區長陳文俊及甘樂文創執行長林峻丞開幕。
李玟表示，市府與社會企業、地方團隊合作，依不同團隊需求引入專業資源，輔導新創團隊以事業帶動產業，活化地方發展。
農業局說，三峽創生在地服務中心串連三峽數十名傳統工藝職人、與青年返鄉創業的店家、政治大學、明志科技大學、台灣藝術大學、三峽商圈發展協會、社區關懷據點、組織跨領域產業創生聯盟，扶植新創團隊促進在地產業，帶動地方產值。
林峻丞表示，近年「地方創生」是政府、民間共同努力的城鄉發展議題，行政院公布今年為地方創生元年，他深耕家鄉至今都致力於跨界串連在地產業。
他說，媒合平台透過設計美學開發在地文創新品，並推動城鄉特色文化，希望深入輔導在地產業轉型，跨產業共創價值，讓家鄉產業永續經營。
甘樂文創表示，以三峽擁有200多年製茶、產茶歷史為例，三峽獨有茶樹種「青新柑仔」造就獨特的「海山茶」，大片綠茶仍是在地最大宗農產，在全國品茗比賽屢獲佳績。透過在地茶農媒合食品加工業，研發系列茶食品，導入團隊商品包裝設計、行銷能量，賦予三峽茶葉創新價值與產值。
甘樂文創說，三峽藍染有百年歷史，藍染業者多以旅客體驗藍染為營業收入，其次為販售藍染商品。因無新意且同質性較高，造成產業停滯。輔導平台期望媒合三峽農會資源，鼓勵在地農民契作並開發天然植物性染料的藍泥，邀商品設計師開發在地限定的「三峽藍」，並開發顏料罐、墨水等創新商品。
林峻丞表示，經濟部中小企業處今年規劃「推展創生在地創育國際」計畫，甘樂文創以「社區共好回饋」為主軸，聚焦推動聚落文化產業觀光，串連規劃社區行程、行銷聚落文化觀光與接待旅客，並建立社區回饋機制，部分旅費成為社區高關懷孩童陪伴基金。（編輯：張銘坤）1080920