三峽創生服務中心 建構茶葉與藍染新產值

經濟部中小企業處輔導成立的新北市三峽創生在地服務中心已正式啟動，日前由三峽區長陳文俊（左起）、新北市農業局長李玟與甘樂文創執行長林峻丞（右）等人為中心揭牌。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年9月20日

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府農業局今天表示，三峽創生在地服務中心累積深耕在地的經營能量，開發國際觀光新服務、建立三峽百年工藝創新品牌，也新包裝三峽茶葉與藍染產業，讓台灣創生更完善。

市府農業局今天發布新聞表示，新北三峽創生在地服務中心日前由經濟部中小企業處、新北市府農業局長李玟、三峽區長陳文俊及甘樂文創執行長林峻丞開幕。

李玟表示，市府與社會企業、地方團隊合作，依不同團隊需求引入專業資源，輔導新創團隊以事業帶動產業，活化地方發展。

農業局說，三峽創生在地服務中心串連三峽數十名傳統工藝職人、與青年返鄉創業的店家、政治大學、明志科技大學、台灣藝術大學、三峽商圈發展協會、社區關懷據點、組織跨領域產業創生聯盟，扶植新創團隊促進在地產業，帶動地方產值。

林峻丞表示，近年「地方創生」是政府、民間共同努力的城鄉發展議題，行政院公布今年為地方創生元年，他深耕家鄉至今都致力於跨界串連在地產業。

他說，媒合平台透過設計美學開發在地文創新品，並推動城鄉特色文化，希望深入輔導在地產業轉型，跨產業共創價值，讓家鄉產業永續經營。

甘樂文創表示，以三峽擁有200多年製茶、產茶歷史為例，三峽獨有茶樹種「青新柑仔」造就獨特的「海山茶」，大片綠茶仍是在地最大宗農產，在全國品茗比賽屢獲佳績。透過在地茶農媒合食品加工業，研發系列茶食品，導入團隊商品包裝設計、行銷能量，賦予三峽茶葉創新價值與產值。

甘樂文創說，三峽藍染有百年歷史，藍染業者多以旅客體驗藍染為營業收入，其次為販售藍染商品。因無新意且同質性較高，造成產業停滯。輔導平台期望媒合三峽農會資源，鼓勵在地農民契作並開發天然植物性染料的藍泥，邀商品設計師開發在地限定的「三峽藍」，並開發顏料罐、墨水等創新商品。

林峻丞表示，經濟部中小企業處今年規劃「推展創生在地創育國際」計畫，甘樂文創以「社區共好回饋」為主軸，聚焦推動聚落文化產業觀光，串連規劃社區行程、行銷聚落文化觀光與接待旅客，並建立社區回饋機制，部分旅費成為社區高關懷孩童陪伴基金。（編輯：張銘坤）1080920