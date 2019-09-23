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張麗善接棒開箱 行銷布袋戲農特產

最新更新：2019/09/23 18:11
趕搭開箱熱潮，雲林縣長張麗善23日邀請縣府局處首長開箱，除展示拚縣政個人裝備外，還擺出代表地方文化特色的布袋戲偶及咖啡、文旦等在地農特產品，行銷雲林良品。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月23日
趕搭開箱熱潮，雲林縣長張麗善23日邀請縣府局處首長開箱，除展示拚縣政個人裝備外，還擺出代表地方文化特色的布袋戲偶及咖啡、文旦等在地農特產品，行銷雲林良品。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月23日

（中央社記者黃國芳雲林縣23日電）雲林縣長張麗善趕搭開箱熱潮，今天邀請雲林縣副縣長謝淑亞等人開箱，除展示拚縣政個人裝備外，還擺出地方文化特色布袋戲偶及咖啡、文旦等農特產品，行銷雲林良品。

台東縣長饒慶鈴趕上開箱熱潮，19日以衝浪造型行銷台東，並點名花木蘭聯盟接棒。花蓮縣長徐榛蔚20日接力開箱，擺出「鴨」箱寶吉祥物、農特產品等，徐榛蔚還加碼點名張麗善等藍營女縣市長接力挑戰。

張麗善收到徐榛蔚的點名，今天與謝淑亞、雲林縣政府秘書長張志銘等人共同開箱。縣府員工上午就在消防局旁廣場忙進忙出，布置縣長開箱照所需物品、看板等。

張麗善與雲林縣文化處長陳璧君、消防局長林文山、教育處長邱孝文等人在廣場躺成日頭花形狀，手上各自拿著局處特色物品拍照。

張麗善的開箱照，除有拚縣政跑行程時用的斗笠、雨鞋、工程帽等裝配外，還擺放布袋戲偶、文旦及咖啡等雲林良品，還有金安獎、消防車、善循環標誌等，內容涵蓋文化、農業、消防、環保、社會等層面，並行銷即將登場的偶戲節、咖啡節等活動。

今日的開箱照，還可看到雲林縣政府為了行銷雲林優質農產品，積極塑造的「雲林良品」品牌形象。（編輯：戴光育）1080923

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