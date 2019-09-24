被指水質不佳 屏環保局：持續監測改善

環保團體評比全台各縣市水質，屏東縣遭指水質不佳。屏東縣環保局24日表示，持續加強水污染稽查，自今年5月起執行夜鷹早鳥計畫，擴大稽查勤務，遏止業者趁機偷排未經處理的廢水。（屏東環保局提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）台灣水資源保育聯盟公布縣市自來水水質評比，屏東縣飲用水水質不佳。環保局表示，屏東水質污染來自畜牧廢水及民生污水，持續就河川與地下水質監測改善、飲用水稽查努力。

對於台灣水資源保育聯盟提出包括飲用水質提出硬度、總溶解固體量和導電度3項標準，屏東縣水質不佳，環保局回應仍在環保署訂定標準範圍內；並就「河川水質改善、」「飲用水水質管制」及「地下水水質保護監測」等面向提出說明。

環保局新聞稿指出，屏東縣的河川水污染來源主要為畜牧廢水、民生污水。畜牧廢水減量方面，輔導畜牧場及農民申請沼渣沼液農地肥分使用計畫，讓畜牧廢水搖身一變成為資源、還肥於田，目前屏東已有95家畜牧場與農民合作。

環保局指出，持續加強水污染稽查，自今年5月起執行夜鷹早鳥計畫，執行擴大稽查勤務，遏止業者趁機偷排未經處理的廢水。截至9月24日，已執行536次夜鷹早鳥稽查，查獲6家業者繞流偷排未經處理廢水，依水污染防治法開罰。

民生污水處理，環保局指出，爭取中央補助建設污水下水道系統，目前已完成興建的污水下水道系統包括屏東市系統、恆春系統；興建中的有內埔系統；已爭取獲中央核定的有潮州系統、東港系統。

飲用水水質管制方面，歷年持續執行各項飲用水管理稽查工作，包括自來水淨水場水源水質每年稽查採樣50次以上、自來水直接供水點水質每年稽查採樣360次以上。

地下水水質監控及保護方面，依環保署全國水質監測資訊網公告資訊，屏東縣區域性監測井地下水列管項目(含8項重金屬、揮發性有機物)都低於地下水污染管制標準。環保局也針對縣內75口區域性監測井進行例行性保養與維護，保護地下水水質。(編輯:孫承武) 1080924