台灣黑熊又闖入南橫部落 半年內第3次

一隻台灣黑熊幼熊27日晚間進入台東南橫公路利稻村欲抓雞吃，村民發現後將牠圍趕入籠內，交由警方處理。這是4個月內南橫公路傳出第3次人熊接觸。（村民提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東南橫公路又見台灣黑熊闖入村落。一隻幼熊今晚進入南橫公路利稻村欲抓雞吃，村民發現後將牠圍趕入籠內，交由警方處理。這已是4個月內南橫公路傳出第3次人熊接觸。

今天晚上南橫公路利稻部落，傳出有熊出沒，村民認為不能掉以輕心，紛紛出外查看，果然發現在雞舍附近發現一隻台灣黑熊。

利稻村民說，昨晚就有人看到疑似黑熊到部落抓雞吃，今天晚上村民加強戒備，6時許發現「一團黑東西」走到雞舍，果然是台灣黑熊，不過是一隻小熊。

村民不敢大意，且不想用獵槍驅離，又擔心是否和熊媽媽走失，於是大家合力將牠趕進鐵籠內，送到利稻派出所並向海端鄉公所和林務局反映。

村民說，這隻小黑熊約20公斤左右，比廣原小熊還大，身軀比家犬稍微大些，身體狀況很好。

今年6月間，一頭碩大的黑熊悠哉的逛進海端鄉南橫公路旁的霧鹿國小校園，和撞見的替代役男相距不到5公尺，當地的布農族人說，住了半世紀，從未見過黑熊進入部落。

接著，7月27日又有一隻黑熊寶寶和媽媽走失，闖入海端鄉廣原村，遭到2隻狗追趕，幸好王姓農民及時救援，目前這隻「廣原小熊」由林務局進行野放前的照養，預計明年野放。

今天晚上又發現小熊闖入利稻部落，疑似要抓雞吃。不到半年，傳出3隻台灣黑熊出現在南橫公路部落，台灣黑熊和人類越來越接近。（編輯：謝雅竹）1080927