最後的文面國寶林智妹跌倒住院 精神狀況良好

全台僅存文面耆老林智妹（右）日前因跌倒骨折住院治療，花蓮縣文化局長江躍辰（左）27日前往探視，江躍辰說，林智妹精神狀況良好，會持續關心她的健康狀況，提供更好的醫療資源。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 108年9月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）全台僅存文面耆老林智妹現居住在新北市中和區，日前跌倒骨折住院治療，花蓮縣文化局長江躍辰得知後，昨天前往探視，希望協助國寶獲得更好醫療資源；林智妹目前精神狀況良好。

「文面」曾是台灣原住民代表性文化表徵之一，但文面長者逐漸凋零，今年9月苗栗縣泰雅族文面國寶柯菊蘭病逝後，全台文面耆老只剩賽德克族林智妹，是花蓮文面傳統無形文化資產保存者。

97歲的林智妹由於晚報戶口，實際年齡超過100歲，額頭上曾有過美麗額文，卻遭日本人強迫抹除，現僅留些許痕跡。林智妹原本住花蓮卓溪鄉，目前由家人接到北部就近照顧，日前跌倒骨折送到衛生福利部雙和醫院，目前仍在住院觀察。

文化局向花蓮縣文化基金會申請住院補助金，江躍辰率同仁前往醫院探視，並致贈住院慰問金，關心後續醫療照護。

具醫師背景的江躍辰接受中央社記者訪問表示，林智妹目前精神狀況良好，透過女兒翻譯族語，介紹探訪目的，林智妹還能握手、簡單道謝，未來也會持續關懷文面耆老，提供更好的醫療資源。（編輯：李明宗）1080928