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林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

最新更新：2019/09/28 15:06
宜蘭縣政府28日舉行祭孔大典，擔任正獻官的縣長林姿妙（前左2）遲到20分鐘。林姿妙幕僚表示，時間沒有掌控好，很抱歉，後續會更加注意行程的安排。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月28日
宜蘭縣政府28日舉行祭孔大典，擔任正獻官的縣長林姿妙（前左2）遲到20分鐘。林姿妙幕僚表示，時間沒有掌控好，很抱歉，後續會更加注意行程的安排。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月28日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣28日電）宜蘭縣府今天舉行祭孔大典，擔任正獻官的縣長林姿妙遲到20分鐘。林姿妙幕僚表示，時間沒有掌控好，很抱歉，後續會更加注意行程的安排。

「宜蘭縣各界紀念大成至聖先師孔子2569年誕辰釋奠典禮」上午6時20分在宜蘭市孔子廟舉行，擔任正獻官的縣長林姿妙在典禮開始時尚未到場，由民政處長游宏隆代理，林姿妙遲到約20分鐘抵達現場。

對於林姿妙遲到，縣府幕僚表示，時間沒有掌控好，很抱歉，後續會更加注意行程的安排。

典禮由國立宜蘭高商國樂社悠揚古樂與力行國小六佾舞中依照古禮進行，由林姿妙擔任正獻官、教育處長王泓翔擔任糾儀官、宜蘭縣議會議長張建榮、宜蘭縣後備指揮部指揮官邱孟俊上校及士農工商等各界代表擔任分獻官。

林姿妙說，今天是孔子誕辰紀念日，同時也是教師節，老師們平日效法孔子「有教無類」精神，用心指導學生、諄諄教誨，讓學生在老師的帶領下，未來都能成為對社會服務、貢獻的人，衷心祝福全縣所有老師們教師節快樂。（編輯：吳協昌）1080928

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