為女受刑人找出路 看守所農會聯手創品牌紅豆餅

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東看守所與萬丹農會聯手為12位即將出獄的女受刑人找出路，除了請烘培老師開發可以冷凍的紅豆餅外，也邀請作曲家許常德策劃品牌，「紅豆NI」心型紅豆餅11月街頭上市。

為女受刑人找出路，屏東看守所與萬丹農會進行「萬丹紅豆手作紅豆系列產品推廣計畫」，邀請型男大主廚吳秉承親手指導手作創意紅豆產品，萬丹農會總幹事張枝烈邀請許常德策劃品牌並製作廣告歌，破天荒在獄所內錄音和拍攝MV，打造屬於看守所受刑人品牌的幸福製造所。

今天在看守所舉行的成果發表會，推出「紅豆NI」品牌紅豆酥、紅豆麻糬及紅豆玫瑰手工皂等多樣產品，最讓人驚豔的是開發出屬於看守所受刑人的品牌紅豆餅及餐車。

有著微笑圖案、象徵「幸福」的心型紅豆餅是許常德設計的圖案，未來專屬於屏東看守所的「紅豆NI」品牌，餐車也是品牌打造，12名即將出獄的女受刑人在受訓3個月後，今天也在成果發表會現場製作紅豆餅給來賓品嚐。

蘇姓女受刑人表示，當看到餅模時相當震驚，打破了一般萬丹紅豆餅的圓形印象，幸福心型相當療癒，她迫不急待希望能趕快出獄，到街頭擺攤創業。賴姓及尤姓女受刑人說，賣紅豆餅讓她們有自己的事業，指導老師告訴她們，未來擺攤後，每天要做一件善事，然後上臉書打卡，她們已勾勒出未來很棒的願景。

看守所長李進國表示，所方請專業烘培師開發的紅豆餅冷凍2、3天後再熱來吃，風味不變，將成為「紅豆NI」紅豆餅的特色。目前所方與許常德還在研議，將為12名即將出獄的女受刑人策畫擺攤地點，原則上希望她們離開家鄉，在新的地方開始新的人生。

李進國說，希望幫助受刑人順利接軌社會，攤車的創業成本約新台幣15萬元，將由更生保護會協助受刑人貸款創業。

李進國說，目前「紅豆NI」品牌系列產品紅豆酥、紅豆麻糬及紅豆玫瑰手工皂等已在所內販售，產品都由所內受刑人製作，而受刑人出獄創業的現做紅豆餅，約在11月上市。

屏東看守所與萬丹農會感謝農委會提撥經費支持計畫，也感謝法務部協助，還有許常德基於一個誠摯的發想，讓這個簡單的計畫，蘊含了把受刑人當家人的心，啟動了越來越多人自願投入的熱血。(編輯:孫承武) 1080928