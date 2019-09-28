利稻小熊暫時照養 林管處評估後續處置

台東南橫公路利稻部落27日晚間發現一隻小台灣黑熊闖入覓食，經誘捕成功後，林務局28日決定暫時安置和照養，並將邀請專家研商及評估後續處置方式。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）昨天晚間闖入南橫公路利稻部落雞舍，遭到誘捕的台灣黑熊幼熊，台東林管處決定暫時安置和照養，將邀請學者專家針對後續處置方式進行研商及評估。而小熊今天的食物是雞蛋。

小黑熊這幾天出現在台東縣海端鄉利稻部落，引起部落居民注意，27日晚上闖入部落一間雞舍時被誘捕。林務局台東林管處昨晚連夜上山接手處理，直到今天凌晨2、3時才休息。

今天上午台東林管處人員和獸醫師再度上山，幫小熊初步外表健檢。台東林管處長劉瓊蓮表示，這隻黑熊體重17公斤，應該是青少年，已經會自己覓食，今天還吃了雞蛋。

劉瓊蓮表示，由於小熊體重未滿20公斤，還需要確認牠的健康狀況與行為表現，林管處將暫時照養觀察，並將邀請學者專家針對後續處置方式進行研商及評估。

劉瓊蓮表示，這次利稻黑熊能在最短的時間獲得適當的安置，非常感謝部落主動通報。這隻黑熊應為未成年個體，為暸解是否有黑熊媽媽或其他黑熊仍在部落附近山區逗留，呼籲部落居民應隨時留意及提高警覺，一經發現應立即通報。

南橫公路4個月內傳出3次黑熊進入部落，引起保育人士和生態環境觀察家的注意。

曾經參加玉山國家公園黑熊研究團隊、前太魯閣國家公園保育研究課長鍾榮峰，建議儘快野放這隻小熊，野放時別戴上耳標，也不要掛上無線電項圈，因為原來的母熊會有疑慮，甚至連兄弟姊妹也很可能有疑慮而不接受。（編輯：謝雅竹）1080928