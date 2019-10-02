統促黨非法集會處理 柯文哲：不能超越法律作為

（中央社記者陳怡璇台北2日電）統促黨昨天在台北車站前廣場舉行非法集會，議員邱威傑質疑警方驅散太慢。市長柯文哲今天說，可指責有沒有依法行政，但不能要求超越法律作為。

中華統一促進黨昨天在台北車站前廣場舉行「慶祝中華人民共和國建立70週年」非法集會，黨主席張安樂到場演講，北市警方4次舉牌警告，人潮才散去，後續依涉違反集會遊行法傳喚相關人士到案、送辦。

邱威傑在臉書（Facebook）發文說，警方舉牌4次才驅離現場民眾，舉牌過程中現場表演團體也結束，張安樂也演說完畢，直到最後舉牌才正式驅離；支持台灣民眾有表達政治意見自由，但無視統促黨犯罪事實和違反集會遊行法事實，他無法接受。

柯文哲今天接受聯訪時表示，一切依法行政，「可以指責台北市有沒有依法行政，但不能要求我們超越法律去作為」。警察局長陳嘉昌昨天有詢問他該怎麼辦，他答覆「舉牌3次就可驅離」，陳嘉昌回應「第3次跟第4次只差1分鐘」，強調台灣是法治國家。

中正一分局指出，統促黨以「慶祝光輝十月廟會民俗活動」為由，申請10月1日在台北車站南2門前廣場辦集會遊行活動，統促黨未經合法申准就違法集會，經4次舉牌警告、命令解散，並依違反集會遊行法通知相關人到案送辦，而活動未經許可搭帳棚，由公園處告發。

公園處表示，該團體未申請逕行辦活動，且搭舞台、帳棚，明顯違法，昨天會同警方到場要求活動停止，會依違反台北市公園管理自治條例第13條規定，開罰新台幣2400元，並要求拆除。（編輯：張銘坤）1081002