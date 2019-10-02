獲頒榮譽市民 沼田幹夫：返日大力推廣桃園

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）即將離任的日本駐台代表沼田幹夫，今天獲得桃園市長鄭文燦頒發桃園榮譽市民證及市民卡。沼田幹夫表示，在離任返回東京之後，要當「桃園日本辦事處主任」，大力推廣桃園。

鄭文燦在市政會議上，頒發桃園榮譽市民證及市民卡給沼田幹夫，鄭文燦表示，沼田幹夫在任內5年多來，不但大力推動台日交流，任內到訪桃園市就多達14次，以往日台交流協會走出台北的機會不多，沼田幹夫是首位將台北以外的城市，納入日本城市交流的規劃者。

鄭文燦說，市府透過日台交流協會協助多次赴日參訪，更與千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市建立友好關係，5年來自己也接見120個日本訪問團。桃園國際機場和成田國際機場是姊妹機場，桃園大眾捷運公司和關西南海電鐵、千葉縣京成電鐵也合作推動聯合紀念套票，這些都代表桃園用心促進台日關係與交流。

鄭文燦指出，桃園目前僅聘2名外交官為榮譽市民，一位是推動法國與桃園交流的法國在台協會前主任紀博偉，另一位就是沼田幹夫，這代表桃園對外的友誼。也歡迎他們把桃園當作另一個家，而桃園明年5月也將舉辦「台日觀光高峰論壇」，促進台日之間的觀光交流。

沼田幹夫表示，今天起，自己也是桃園市民，他感到榮幸、感動，更深表感謝之意，他也表示，之後離任返回東京之後，要擔任「桃園日本辦事處主任」，大力推廣桃園。（編輯：李錫璋）1081002