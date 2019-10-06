台南黃金海岸沙灘流失 水利署擬防護計畫

民進黨籍立委林俊憲6日表示，位於台南市南區的黃金海岸，因沙灘流失嚴重，海岸線不斷退縮，附近居民擔心沙灘消失後，大浪將逼近親水公園，直接威脅住家安全。（立委林俊憲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年10月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市南區黃金海岸因沙灘流失而出現安全防護與觀光等問題，民進黨立法委員林俊憲今天邀請經濟部水利署長賴建信前往會勘。賴建信指出，黃金海岸已列入國家最高等級防護計畫。

林俊憲表示，位於台南市南區鯤鯓、喜樹、灣裡地區的黃金海岸，因沙灘流失嚴重，海岸線不斷退縮，附近居民擔心沙灘消失後，大浪逼近親水公園，更直接威脅居民住家安全，希望政府設法改善。

賴建信表示，政府在7月擬定「台南市一級海岸防護計畫」，將黃金海岸列入國家最高等級的防護計畫當中，有信心讓黃金海岸恢復昔日風華。

他說，短期目標將從明年度開始以新台幣4500萬元預算，執行船屋至親水公園間2.1公里範圍的人工養灘作業，希望能將沙灘至少維持20公尺寬。中期目標則是辦理船屋段0.8公里海岸的人工養灘，並維持50公尺寬沙灘。長期目標為10年後執行的親水公園段1.3公里海岸。（編輯：林沂鋒） 1081006