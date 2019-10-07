新竹縣長赴義取經 考察經貿園區綠建築

（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）新竹縣長楊文科率團赴義大利考察，昨天他特別到駐教廷大使館參觀「世界的光」台灣藝術展，並與駐教廷大使李世明、駐義代表李新穎餐敘，表達對前線外交工作的支持。

楊文科此行主要目的，是與新竹縣不動產開發商業同業公會一起到米蘭考察商業園區「Porta Nuova（新門戶）」，該園區是全義目前最多高科技產業、國際大廠進駐的地點之一，區內設有全義最高的摩天大樓UniCredit Tower。羅馬是他最後一站。

楊文科表示，Porta Nuova佔地35公頃，其中產業、住宅、公共設施約佔20公頃，其餘是公園與綠地，目前進駐的知名公司包括科技大廠IBM、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）及義大利聯合信貸銀行（UniCredit）等，園區創造的產值高達4億歐元，新竹縣希望借鏡其成功經驗。

楊文科表示，Porta Nuova園區除了創造極高經貿產值，也兼顧生態環保，該園區和竹北一樣，蓋有所謂「垂直森林」的綠建築，這在米蘭是一個創新的嘗試，新竹縣訪團特別拜訪了園區兩棟綠建築的設計公司，聽對方分享興建的過程，包括在建築結構、景觀、設計各方面的挑戰。

他指出，園區的綠建築不叫垂直花園而叫垂直森林，是因為建築上種有樹木，由於是米蘭的第一個案例，制定相關法令是重要一環，他們了解到建築興建過程也需獲得當地政府協助，批准一些法令。

他說，園區的垂直森林建築注重節能減碳，建築風格十分優雅，並充分顧及日照權利，兩棟綠建築靠在一起，使旁邊住戶的日照權不會被影響到。

不過，楊文科深入瞭解後，他認為竹北目前的綠建築也有很多優點，不見得會輸給義大利。

新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶也表示，義大利政府目前對於興建生態建築還沒有獎勵措施，相對台灣為了鼓勵環保，已經推動生態建築獎勵方案，這是台灣不動產業發展較為優勢的條件。（編輯：高照芬）1081007