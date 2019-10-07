竹市民富國小學富樓 啟用獲國家建設卓越獎

新竹市民富國小校內東棟校舍大樓原址新建校舍「富學樓」，榮獲國家卓越建設獎優質獎肯定，7日正式落成啟用，市長林智堅（前右7）也到場見證。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市民富國小校內東棟教室，過去因耐震係數不足發生天花板崩落事件，變成危樓，經新竹市政府投入經費整建，以及新建校舍學富樓，獲得國家卓越建設獎，今天落成啟用。

新竹市政府今天發新聞稿表示，市長林智堅上任後啟動「新校園運動」，繼光武國中A與B棟、關東國小關愛樓、新竹國小振興樓、培英國中學英樓等老舊校舍新建後，民富國小學富樓也在今天落成啟用。

林智堅今天到民富國小參加學富樓啟用典禮，並與學生們一起上自然課，在新校舍寬敞走廊體驗風的原理。

林智堅指出，民富國小有91個班級、超過2300名學生，也是周遭居民休閒運動中心，其中東棟校舍興建於民國70年代，因耐震係數低於0.5，還曾發生天花板崩落事件，105年底停止使用。

林智堅說，為讓所有師生與社區民眾能有更優質的學習與生活環境，市府投入經費，原址新建地上4層、地下1層，20間教室的全新校舍，今年獲得國家卓越建設獎的優質獎肯定。

民富國小校長胡如茵表示，由於緊鄰新竹市立棒球場，民富國小學生常撿到棒球，成為校友們共同回憶，「學富樓」啟用後與棒球場依舊緊密，頂樓露台更成為看球賽的秘密基地。

胡如茵表示，民富國小「學富樓」每班教室都設計專屬洗手台與陽台；樓梯間以觀景台概念設計，讓孩子遠眺全校；並新建無障礙通道串連各大樓，讓身障孩子也能在校園間穿梭無阻。（編輯：方沛清）1081007