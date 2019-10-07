台南太陽光電 預定111年達2GW

（中央社記者張榮祥台南7日電）綠能產業已被列為「5+2」產業創新計畫之一；台南市政府今天宣布，台南市太陽光電突破1GW（10億瓦），預定民國111年達到2GW。

台南市長黃偉哲指出，全球綠色能源意識抬頭，台南友善綠能投資環境更顯優勢。Google已宣布向台南太陽能電廠採購綠電10MW（1000萬瓦），顯示台南已是台灣綠能投資的重要城市。

他表示，市府正擴大盤點潛勢案場，推動不利耕作專區、漁電共生、排水圳路、鹽業用地、國有林地等大型太陽光電開發投資案，提供廠商多元的綠能投資商機，吸引國外廠商進駐，共享台南能源轉型成果。

他說，市府已加速啟動「陽光電城2.0計畫」，從陽光屋頂、陽光公舍、陽光社區、綠色廠房、農業大棚，擴及到鹽業用地、水域空間、垃圾掩埋場、綠能用地及綠能設施等，讓原訂110年達到1GW的目標，提前於今年6月底達標。

台南市政府經濟發展局長郭阿梅表示，目前台南太陽光電同意備案累計容量逾1GW，居全國之冠，如欲達到111年2GW的目標，地面型案場將成為台南主力推動對象，且要控管新台幣2億元以上的大型開發案，才能創造更好的綠能投資環境。（編輯：黃世雅）1081007