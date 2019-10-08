公安違建3年內8次妨害風化 高市鐵腕拆除

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市岡山區一棟鐵皮違建被警察局3年內8度查獲妨害風化案，經工務局確認影響公共安全的違章建築，今天出動機具拆除，市長韓國瑜現勘執法情形說，「相信市民無法忍受」。

岡山區嘉新西路一棟隔了8間套房的違建，警方自民國106年起3年內8度獲妨害風化案件，但是業者持續不法經營，工務局確認建物是違章，且影響公共安全，工務局一早動員機具及人力施鐵腕，以兩台怪手強力破壞拆除。

韓國瑜由工務局長吳明昌等人陪同勘查執法拆除情形，屋主李茂林向韓國瑜陳情，他說對公權力執法沒有意見，但市府大陣仗執法讓他驚嚇到，昨天已自行拆除部分建物，盼保留部分鋼構建材。吳明昌允諾會以技術克服並考量不影響毗鄰建築的安全執法，將以一個工作天執法，要遏止違建及確保公共安全。

韓國瑜表示，市府已經3年8次查獲業者不法經營，不能緩慢行事，而且色情妨礙風化行業「相信市民沒有辦法忍受」。

警方指出，106年迄今查獲這棟建築物妨害風化案8件24人，依法移送法辦，工務局指出，稽查確認建物2樓違章建築且潛藏公共安全危機，列為優先拆除目標。

市府呼籲房屋所有人避免將房子出租給不法業者，造成治安疑慮而損及自身權益，也宣示加強查緝犯罪行為，聯合稽查根除治安問題的營業場所，盼業者勿心存任何僥倖。（編輯：黃世雅）1081008