太魯閣峽谷音樂節 樂音歌舞揭序幕

太魯閣國家公園管理處8日舉辦太魯閣峽谷音樂節記者會，邀請國立東華大學原住民民族學院舞團表演，6名舞者穿著花蓮在地6族族服，演出舞碼「從那山、那海來」。中央社記者張祈攝 108年10月8日

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）太魯閣峽谷音樂節將於26日在太魯閣台地登場，上午邀請花蓮交響樂團室內樂團及國立東華大學原住民民族學院舞團表演，以樂音歌舞為活動揭開序幕。

太魯閣峽谷音樂節邁入第18年，今年由東華原民院舞團擔任開場，峽谷二重唱、花囍臨門爵士樂團為上午場次表演團隊，下午場為花蓮交響樂團室內樂團、峽谷樂舞團及台北愛樂管弦樂團與殷正洋共7組卡司輪番演出。

太管處今上午舉辦記者會，東華大學原民院舞團6名舞者穿著花蓮在地6族族服，演出舞碼「從那山、那海來」；花蓮交響樂團室內樂團也帶來2首經典曲目。

太管處長游登良說，峽谷音樂節表演類型囊括福佬、客家、原住民族及東、西方管弦樂等類型，是園區年度盛事，入秋後天氣涼爽，正適合坐在草皮聆聽音樂，無法親臨現場，也可透過太魯閣峽谷音樂節臉書粉絲專頁，同步欣賞現場精彩節目。

太管處表示，音樂節演出時間為上午10時30分，太魯閣台地當天上午8時至下午4時實施交通管制，禁止車輛進入，民眾可至新城太魯閣車站搭乘免費接駁專車，自上午9時至下午5時30分，平均每5分鐘1班車。（編輯：黃世雅）1081008

太魯閣國家公園管理處8日舉辦太魯閣峽谷音樂節記者會，花蓮交響樂團室內樂團帶來2首經典曲目。中央社記者張祈攝 108年10月8日