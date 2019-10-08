總統和立委選舉 7大原住民領袖宣導反賄選

（中央社記者盧太城台東縣8日電）第15任總統、副總及第10屆立委選舉，參選人已經展開活動，台東地檢署今天邀請台東7大原住民族領袖宣導反賄選，同時呼籲族人踴躍檢舉。

今天上午布農族、排灣族、阿美族、卑南族、雅美族、魯凱族、噶瑪蘭族等7大原住民族的頭目、鄉鎮長和意見領袖，穿著傳統服飾參加台東地檢署的反賄選宣導活動。他們除了率先宣誓，也用母語呼籲族人共同檢舉賄選，檢舉賄選最高獎金新台幣1500萬元。

行政院原住民族委員會主任秘書阿浪．滿拉旺說，部分族人都誤解了原住民的分享文化，真正的分享對象是上蒼，分享以後再去打獵，祖靈才會給更多的山產，如果有利益交換的分享，就是賄選。

台東地檢署檢察長張曉雯表示，台東原住民人口占全縣3分之1，為使原住民朋友了解反賄選觀念，同時兼顧推廣原住民母語文化，特別舉辦這次反賄選活動。

張曉雯提到，原住民族群的頭目、耆老、部落會議主席或領袖，在原住民族群中具有相當影響力，透過他們成為部落中反賄選種子。（編輯：黃世雅）1081008