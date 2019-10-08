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張嘉郡公布競選主軸 喊青年接棒

最新更新：2019/10/08 17:46
國民黨提名雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡8日舉行記者會，說明首波參選主軸為「青年接棒 雲林High起來」。中央社記者姜宜菁攝　108年10月8日
國民黨提名雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡8日舉行記者會，說明首波參選主軸為「青年接棒 雲林High起來」。中央社記者姜宜菁攝　108年10月8日

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡今天公布競選主軸，長照護老、地方建設、關心青年、農漁升級及爭取補助等，同時訴求「青年接棒、雲林High起來」。

張嘉郡今天在虎尾競選總部公布競選主軸，雲林縣議長沈宗隆、雲林縣政府總顧問張清良和虎尾鎮長丁學忠等人推薦張嘉郡，還送上象徵高鐵車廂的模型，代表著張嘉郡將以快速、便捷和高品質服務雲林人。

張嘉郡的競選主軸放在長照護老、地方建設、關心青年、農漁升級、爭取補助、農產訂單、雲林未來、永續能源、教育革新和鼓勵生育等面向。

張嘉郡後來話鋒一轉提到對手、民進黨雲林縣第1選區（虎尾鎮等11個鄉鎮）立委參選人，尋求連任的立委蘇治芬，雖然曾擔任雲林縣長，現在又是立委，有許多機會為人民做事，但卻沒為地方爭取，讓雲林鄉親認為既然蘇治芬無法完成，為何不把棒子交給年輕人。

張嘉郡也向蘇治芬喊話，切勿用悲情和謊言的選舉方式，阻礙雲林縣發展。

蘇治芬立委服務處未對張嘉郡的說法多做回應。民進黨縣黨部接受中央社記者訪問指出，張嘉郡曾擔任2屆立委，可是出席率低，公民監督國會聯盟所做的國會評鑑也是敬陪末座，她只是要名卻沒做事，且高鐵在雲林設站，也是民進黨立委劉建國爭取的，張嘉郡憑什麼喊青年接棒。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081008

國民黨雲林縣第1選區立委參選選人張嘉郡（前左5）8日發表首波競選主軸，雲林縣議會議長沈宗隆（前左4）等人到場力挺，場面熱鬧。中央社記者姜宜菁攝　108年10月8日
國民黨雲林縣第1選區立委參選選人張嘉郡（前左5）8日發表首波競選主軸，雲林縣議會議長沈宗隆（前左4）等人到場力挺，場面熱鬧。中央社記者姜宜菁攝　108年10月8日
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