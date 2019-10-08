中火減煤砍補償 盧秀燕承諾市府補足

（中央社記者蘇木春台中8日電）近期台灣西半部空氣品質不良，台中市長盧秀燕今天說，市府針對空污污染源將直接開罰、強力取締，至於台中火力發電廠減煤、降載，台電將減少促協金，市府將補足基礎建設預算。

台中市政府今天在龍井區召開行動市政會議，盧秀燕會中表示，龍井區就是台中火力發電廠的所在地，加上近日因境外污染移入導致空氣品質不佳，雖然境外移入不是地方城市可以單獨處理，不過面對空污，市府一定持續加強取締境內空污，改善在地污染。

盧秀燕指出，台中火力發電廠放流水最近被環保局驗出「硼」超標，這已是新市政團隊上任以來，第5次抓到中火廢水重大違規，市府一定要有所處理，各公部門、地方與中央政府都必須以身作則，不該成為有特權或製造污染的來源，持續整治空氣品質問題。

另外，台電公司訂定「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」，以火力發電廠運轉中，機組上一年度發電度數為計算基準，核發促協金。

台中市經濟發展局長張峯源會中說明，台電是以發電量作為回饋促協金的依據，兩者呈現高度正相關，經費也會隨著發電量上下。

台中市議員林孟令表示，隨著中火發電量減少，明年促協金可能減少4成，但自民國103至107年，龍井區的基礎建設工程預算來源幾乎都是促協金，促協金與龍井建設息息相關，期盼市府能補足龍井基礎建設預算。

盧秀燕說，龍井是中火所在地，這些經費是居民「用命搏來的」，她向大家保證，市府絕對會補到位，不讓居民的權益受到損害。（編輯：林沂鋒）1081008