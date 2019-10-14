何時輔選受關注 侯友宜：先過總質詢這關

新北市長侯友宜（前中）14日出席興穀國小校舍整建工程動土典禮，受訪時對於記者詢問何時會開始輔選，侯友宜表示，下個階段最重要的是面對新北市議員的總質詢，他指著旁邊的市議員蔡明堂（前左）及李翁月娥（前右）說，「我過不了這兩個人的關，我就過不了市民這一關，先讓我過了議員這一關吧」。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年10月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長侯友宜被國民黨新北市黨部主委李乾龍比喻為強力母雞之一，何時投入輔選受關注。侯友宜今天表示，必須先過市政總質詢這關，總質詢後相信他會把自己的角色扮演的很好。

中國國民黨新北市黨部主委李乾龍今天接受中央社訪問表示，國民黨總統參選人韓國瑜、新北市長侯友宜、前市長朱立倫，是下屆新北市立委選舉，強力輔選國民黨參選人的3隻母雞。

李乾龍說，原預定昨天（13日）安排3隻母雞之一的侯友宜，與國民黨提名立委參選人一起拍攝造勢宣傳照，但因消息曝光後，正逢新北市議會大會期間，侯友宜擔心引發後遺症，因此，合影拍攝時間延後，等待侯另行安排。

李乾龍說，侯友宜有致電表示，「不要急，一定會合體啦。」他也告訴侯友宜，因為市長忙於市政，與其單一輔選拍照，不如集中由黨部的專業攝影師為所有的參選人與侯友宜一起合影、宣傳造勢。

侯友宜今天參加興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮時，接受媒體聯訪。記者詢問，民進黨認為新北市是國會席次關鍵的區域，侯友宜什麼時候會出來幫國民黨立委參選人站台。

侯友宜表示，新北市有400萬市民，是非常重要的選區，將選出12席立委。他認為，唯有做好自己的角色，把市政成績轉換成支持候選人的力量，才會有機會贏得更多的勝利。

對於記者詢問何時會開始輔選，侯友宜表示，下個階段最重要的是面對新北市議員的總質詢，他指著旁邊的市議員蔡明堂及李翁月娥說，「我過不了這兩個人的關，我就過不了市民這一關，先讓我過了議員這一關吧」。

侯友宜說，還是先面對議會的總質詢，誠懇實在的面對議員的質詢，把他當下的份內事情先做好。在市政總質詢後，相信他會把自己的角色扮演的很好。

對於有中國國民黨立委提議要找鴻海集團創辦人郭台銘助選，侯友宜受訪說，每個候選人都有他的抉擇，愈多人幫忙支持國民黨的候選人都是好事，他都會樂觀其成。

至於他與總統參選人韓國瑜下次何時「同框」，侯友宜說，其實與韓國瑜都是認識的朋友，所以，朋友間不太在乎見面時間的長短，大家彼此瞭解就很好。（編輯：張銘坤）1081014