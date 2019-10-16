南門中繼市場17日試營運 北市推優惠活動

（中央社記者劉建邦台北16日電）南門中繼市場17日試營運，台北市市場處今天指出，除規劃發放象徵招財的發財金給攤商外，合興糕糰店也準備代表圓滿入厝「甜湯圓」給民眾享用，26日起推出消費滿額抽活動。

以販售熟食、南北貨等外省料理居多的南門市場原址7日暫停營業，257攤商全搬遷至杭州南路2段55號的中繼市場，經多日遷移，市場處今天宣布，南門中繼市場17日起試營運。

市場處規劃南門中繼市場試營運當天，將發放發財金給攤商外，合興糕糰店也準備甜湯圓，供參與活動民眾一同享用，此外，中繼市場將導入行動支付，從17日至25日，在市場內使用信用卡或電子支付消費，不限金額，憑付款成功畫面或簽單，可領取洗碗精一瓶，限量300瓶。

市場處也宣布，10月26日至11月13日推出為期18天以「傳統之最─南門之味」為主題消費滿額抽活動，南門中繼市場試營運期間歡迎民眾到場採購，此外，11月13日將辦理中繼市場正式開幕活動。

市場處表示，南門中繼市場樓地板面積為7300多平方公尺，營業項目延續南門市場特色，一樓為生鮮、南北雜貨、服飾與2樓美食廣場，並設置汽車停車位106格及機車停車位99格。

市場處指出，南門市場原址和中繼市場距離約1公里，為方便民眾前往市場，17日起，中正紀念堂2號出口和捷運古亭站（杭州）將提供免費接駁車。

記者走訪南門中繼市場，目前攤商仍持續整理內部，工人則是進進出出，攤商認為攤位規劃還不錯，但仍要看試營運及正式開幕後是否會帶來消費人潮。（編輯：卞金峰）1081016

台北市南門中繼市場17日試營運，台北市市場處16日指出，試營運當天將發放發財金給攤商，合興糕糰店也準備甜湯圓，提供參與活動的民眾享用。圖為中繼市場內部。中央社記者劉建邦攝 108年10月16日