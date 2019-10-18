恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）為活化恆春機場，屏東縣政府祭出新台幣30萬元的包機補助，但限於跑道設施，航空公司興趣不高，縣府交通旅遊處長黃國維表示，民航局已啟動改善跑道的專案評估，年底將招標。

恆春機場因跑道長度不足，再加上受到落山風影響，載客量逐年下滑，2014年9月，立榮航空以天候不佳等因素停飛，交通部原有意關閉恆春機場，縣府於是推動包機計畫想活化機場，交通部給縣府的2年時間到今年3月，但仍受限於機場跑道，包機作業困難。

縣府於是爭取延長包機作業時間，黃國維今天表示，縣府10月4日公告「屏東縣政府推動境外包機起降恆春機場旅遊恆春半島獎助要點」，如有包機起降恆春機場，每架次可獲補助30萬元，同時交通部觀光局也配合相關補助規定，中央地方共同合作推動國際觀光及包機起降恆春機場。

黃國維說，恆春機場易受冬季季風及落山風影響的限制，導致適合起降機型較少，因此整體長遠發展仍應改善機場軟硬體設施，如裝設夜航輔助設施（ILS）、延長既有跑道、增設側風跑道等。

黃國維說，民航局長林國顯月初拜訪縣長潘孟安，表示民航局目前正著手規劃改善機場軟硬體的相關前置評估作業，這個專案評估將於年底招標。

黃國維指出，縣府也會積極促請民航局加快機場軟硬體改善，讓恆春機場服務設施更完善，也讓更多適合的機型能起降恆春機場，期使恆春機場完成活化後，能有更多的國內外觀光客可以直接搭乘飛機來訪恆春半島，促成恆春半島觀光榮景。（編輯：林沂鋒）1081018