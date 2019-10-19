邁向連霸之路 新竹市全國運代表隊授旗出征

新竹市全國運動會代表隊19日前往新竹市政府，由新竹市副市長沈慧虹（左）為選手及教練授旗，期勉代表隊征戰108年全國運動會延續氣勢，再創佳績。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市全國運動會代表隊今天至新竹市政府，由新竹市副市長沈慧虹為選手及教練授旗，將至桃園市征戰108年全國運動會，期勉延續上屆的氣勢，再創佳績。

沈慧虹於授旗後表示，新竹市全國運動會挾帶106年奪下9金、2銀、10銅，今年將再征戰108年全國運動會，期勉代表隊拿出運動家風範，延續氣勢，繼續「披金戴銀」，讓金牌數突破雙位數。

沈慧虹表示，為了能夠讓選手們有更好的訓練環境，市府近年投入經費改善學校體育設施，完成29所學校，39項操場、球場等運動設備整建，同時建置完善體育培訓體制並獎勵優秀運動員，讓選手們能專心訓練，參加比賽。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，這屆全國運尚未開幕前的賽程，新竹市已在保齡球項目拿下1金、1銅，分別是鄧國勝獲得男子組保齡球盟主賽金牌及鄧國勝、林國安、鄭吉宇聯手拿下男子組保齡球3人賽銅牌，旗開得勝為新竹市開出紅盤，接下來賽事期盼再創佳績。

有全國運女子1500公尺大會紀錄的朱韻丞，目前為新竹市富禮國中的專任運動教練，平時訓練選手之餘，不忘自主訓練，她表示，目標是要成為全國運史上第一位女子1500公尺四連霸得主，為自己的運動生涯寫上精彩紀錄。

新竹市卡巴迪代表隊選手曾驛婷表說，這次集結99年與103年亞運優秀國手康美文、許羽君、吳育容、林郁芬，希望奪下睽違20年以來首面團體項目金牌。

新竹市政府教育處發新聞稿表示，108年全國運動會於19至24日在桃園市舉行，全國運為台灣競技運動水準最高的殿堂，竹市代表隊於本屆有帆船、桌球、保齡球、武術、高爾夫球、跆拳道、卡巴迪、羽球、射箭等21項，符合參賽資格選手及教練共計270名，與全台各地近7000名選手同場較勁。（編輯：黃世雅）1081019