推敬老眼鏡 朱立倫：9成長輩非使用專業配鏡

前新北市長朱立倫（左）在新北市推動的「免費敬老眼鏡」計畫20日移師桃園，他感謝在地公益眼鏡行及熱心志工一起大力支持，成就這項非常具有意義的活動，並與陪同阿嬤配眼鏡的小朋友溫馨互動。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）前新北市長朱立倫在新北市推動的「免費敬老眼鏡」計畫今天移師桃園，他表示，全台9成的長者在不專業配鏡下使用老花眼鏡；這次感謝社會公益愛心，讓長者「看乎清，看乎明」。

朱立倫上午陪同中國國民黨桃園區立委參選人萬美玲前往景福宮上香祈福，隨後前往附近的眼鏡店參加守護長輩視力健康活動。

朱立倫表示，推動敬老眼鏡3年多以來，發現全台約9成的長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡。為重視長者視力健康，新北市從106年開始推動「免費敬老眼鏡」計畫，讓長者在專業驗光師及醫師的協助下，進行專業驗光並獲得免費老花眼鏡。這次很榮幸由銀光未來創新協會擔任專案的公益平台，感謝在地公益眼鏡行及熱心志工一起大力支持，成就這項非常具有意義的活動。

朱立倫說，藉由在新北市「免費敬老眼鏡」的成功經驗，也不斷媒合社會上善心捐款，於今年度推廣至宜蘭縣、雲林縣及台東等縣市，目前已經超過16萬人受惠。今天特別來到他的故鄉桃園加碼服務，也感謝桃園市19家公益眼鏡行的支持與贊助，共同照顧長輩視力，讓阿公阿嬤「看乎清，看乎明」。

銀光未來創新協會表示，預計在桃園市辦理19場公益日活動，請民眾把握有限機會，凡設籍桃園市65歲以上民眾持身分證，於指定日期前往愛心眼鏡行進行預約驗光配鏡時間，即可免費配一付老花眼鏡，也讓長期沒有進行視力檢查的長者做一次徹底的檢查。（編輯：張銘坤）1081020