韓國瑜提廢一例一休 高市勞工局長挨轟

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市長韓國瑜說，「若當選總統後要廢除一例一休」。民進黨市議員黃文益今天質疑且批評是勞工局長王秋冬給的意見。王秋冬說，未針對個案給建議，但支持有利勞工的政策。

黃文益在市議會衛生環境部門質詢鎖定韓國瑜日前在傾聽之旅中回應民眾提問，他說「若當選總統要廢除一例一休」。

黃文益質詢王秋冬身為韓國瑜勞工政策的重要幕僚，要廢除一例一休是否是他給韓國瑜的建議，也質問王秋冬是否支持。

王秋冬說，不會跟市長提出個案的問題，可能是有民眾向市長反映一例一休問題；他指出，很多法令調整或更換並非不好的事，重要的是會不會更好，要朝更好的方向努力。他提到，勞基法經修法施行後，勞資都有意見；被追問是否支持廢除一例一休的問題，他說，「支持對勞工有利的」。

黃文益說，立法院去年初三讀通過修法施行的一例一休制度是有彈性的，如果要修法也非「韓國瑜當選總統後才修法」，立法院有國民黨籍立委可以修法，質疑提廢除一例一休是王秋冬給韓國瑜的意見。

他要王秋冬如果認為現行的法令要廢除就大聲說「惡法應該廢除」。王秋冬表示，勞工局的立場是對勞工有利的都支持，一例一休好與否，勞資都有怨言，法令好壞見仁見智，強調支持高雄市勞工有最大的保障及最大的權益。

黃文益盼王秋冬既為勞工首長就應秉持專業良知給韓國瑜正確建議，勿讓人說這是勞工局給的意見要出去騙選票，這對勞工傷害很大；促他基於勞工權益立場，如果方向是對的就勿騙選票，欺騙勞工和僱主。（編輯：黃世雅）1081022