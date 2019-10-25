台南底渣處理廠運轉 每月產8000公噸再生粒料

（中央社記者張榮祥台南25日電）全台首座公有焚化底渣處理廠去年11月在台南市安南區城西地區完工，今年10月正式運轉，預估每個月穩定產出8000公噸再生粒料，以利工程運用。

台南市政府環保局一般廢棄物管理科人員今天指出，台南市焚化底渣處理廠去年11月完工後，試運轉1個多月，處理永康垃圾焚化廠產生的1萬543公噸底渣，再產出9593公噸焚化再生粒料，陸續運用於台南市的公共工程。

台南市政府環保局長林淵淙表示，這座台南市自建的焚化底渣處理廠，產出的焚化再生粒料分為粗、細粒徑，通過毒性特性溶出試驗程序（TCLP）重金屬及戴奧辛檢測合格後，就可運用於工程材料，替代天然骨材的使用，減少開採土石資源。

林淵淙說，環保局將嚴格控管焚化再生粒料規範的用途、使用地點及運送流向，建立完善的供料制度，不僅公共工程使用，民間開發工業區及廠商工程也有運用實例。

環保局預估台南市焚化底渣處理廠每個月穩定產出8000公噸再生粒料，也歡迎民間及公共工程單位申請使用，環保局將免費提供並負責運送到工地現場。

台南市長黃偉哲表示，資源循環再利用是國際趨勢，更是台南市未來施政重點；焚化廠經過焚化處理已將垃圾減量到原來的10%至15%，除可發電外，進一步把焚化後的底渣再處理成工程原料，做到資源循環再生。（編輯：謝雅竹）1081025