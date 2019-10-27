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為老鷹設置棲架 台東海岸造林地防鼠輩橫行

最新更新：2019/10/27 17:26

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東海岸林地間最近豎起高高的架子，以木頭、竹子做的，凸出在一片低矮的樹叢間，相當醒目，這是台東林管處為老鷹設置的棲架，希望吸引老鼠的天敵-老鷹前來守護保安林。

林務局台東林區管理處今天表示，近年來台東市及太麻里鄉的海岸造林地，於2至9月間頻頻發生老鼠啃食造林木，導致苗木斷裂死亡情形。除補植造林樹種外，為減緩鼠害，首度在轄內的第2506號防風保安林設置老鷹棲架，希望老鷹能發揮老鼠的猛禽類天敵功能。

老鷹棲架以在地的木、竹為材料，高約9公尺，為了測試這座棲架的實用性，林管處商請台東市民合法飼養的栗翅鷹前來「試降」。

這隻栗翅鷹展翅高飛後，姿勢優美的成功試降，從制高點以炯炯的眼神緊盯著造林地，對橫行林地的鼠輩應會造成極大的壓力。

台東林管處表示，設置老鷹棲架希望能吸引及擴大猛禽鳥類的活動範圍，以天敵來防治鼠害，將會長期調查紀錄及鼠害監測，評估此舉的防治效益，期望能為苗木爭取更多的茁壯成長的機會，增加防風保安林的覆蓋率，營造生物多樣性高的友善生態環境，讓民眾更容易親近海岸保安林。（編輯：黃世雅）1081027

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