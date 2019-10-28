新竹市消防局獲贈3輛救護車

新竹市政府28日舉辦「消防局救護車聯合捐贈典禮」，由新竹市副市長沈慧虹（左4）代表接受民眾捐贈的3輛救護車，提升救護能量。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市政府今天舉辦「消防局救護車聯合捐贈典禮」，由新竹市副市長沈慧虹代表接受洪志銘、陳煥照與已故的清泉寺法師釋專慈捐贈3輛救護車，提升竹市救援、救護能量。

新竹市「消防局救護車聯合捐贈典禮」今天在新竹市政府大廳舉行，沈慧虹致詞表示，此次捐贈者中，陳煥照、洪志銘都對父母有著濃濃孺慕思念之情，選擇以父母名義捐贈救護車，用回饋社會的方式表達對已故至親的養育恩情。

沈慧虹說，另一位捐贈者是已故的清泉寺法師釋專慈，她常年捐贈消防局救護器耗材，自民國92至108年間，捐贈金額累計達新台幣798萬，雖已圓寂，過世前思思念念要持續行善，遺愛人間。

代表釋專慈捐車的汪元山說，近來發生許多用路人因未禮讓救護車，而釀交通事故，造成救護車輛損壞，捐贈者希望盡一己之力，幫助消防局提升救護能量，用實際行動造福鄉里。

新竹市義消總隊長鄭宏輝表示，近年市府對消防工作相當支持，將消防人力從262人擴增至306人，也投入經費購買各式消防車及救災裝備，未來盼能為警義消爭取退避權、調查權、義消入法，保障警義消權益。

新竹市消防局長李世恭說，106年底接受民眾捐贈「12導程心電圖機」，根據統計，至今已分析疑似心肌梗塞案件52件，成功救援7位急性心肌梗塞患者，且完全康復出院，感謝過去許多捐贈者，願意捐獻各種新式車輛裝備器材，幫助消防局充實救災救護工作能量，共同打造幸福平安城市。（編輯：張銘坤）1081028