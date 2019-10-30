總預算付委藍綠口水 葉匡時：依地方制度法行事

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高雄市109年地方總預算明天交付議會委員會審查，市長韓國瑜來不來引發議會藍綠政治口水，將代理報告的副市長葉匡時表示，他明天將以平常心面對，一切依地方制度法行事。

民進黨高雄市議會黨團上午舉行記者會要求韓國瑜銷假至議會報告總預算案。「沒有市長就沒有預算、就沒有付委」，市議會民進黨團幹事長陳致中表示，韓國瑜雖請假投入總統選戰，但畢竟還是市長，有義務銷假回高雄向市民報告預算案，況且目前交通這麼方便，抽空回議會報告並非難事。

他說，黨團強烈要求韓國瑜回高雄面對，否則不排除採取必要手段。

議員李喬如表示，韓國瑜18日可以銷假回高市府與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）會面，難道高市明年新台幣1460多億元總預算及270多萬市民不會比莫健重要嗎？她並放話「如果韓國瑜要明年1月選完總統再回來審，沒關係。」

議員黃文益表示，高市府明年總預算只有水利局成長3個百分點、工務局成長1.5個百分點，其餘多數局處都下降，難道韓國瑜沒有責任出來說清楚、講明白。

議員邱俊憲則呼籲，藍營議員不要「自宮」，放棄監督市政的權利。

WeCare高雄也指出，明天是韓國瑜首次編列的市府總預算案交付議會審查的大日，韓若不出席，議員應不分黨派記名表決，退回總預算案，不應將選民託付的監督權力自我閹割。

國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑則痛批民進黨團永遠都是「自己喜歡有什麼不可以」，為反對而反對。

曾俊傑表示，韓國瑜請假，民進黨就要反對預算交付審查，也不想想民進黨在高雄執政20年，共有陳其邁、葉菊蘭、許立明3任代理市長，當時在野的國民黨議員也不曾反對杯葛預算，損傷高雄市民的權益，何況韓依法請假，代理市長是葉匡時，依法自然會向議會報告預算的編列，完全沒有問題。

葉匡時上午拜會議長許崑源接受媒體訪問對此表示，韓國瑜是依地制法向行政院請假，他也是依地制法代理市長職權，這都沒有問題，再則108年高市府總預算議會送議會審議時，前代理市長許立明赴議會行使職權，當時議會國民黨也沒杯葛。

葉匡時表示，明天將以平常心到議會報告109年總預算案，上午依往例禮貌性拜會許崑源，許崑源有特別請市府「螺絲」不要鬆掉。

至於109年高市總預算編列情況與往年有異，葉匡時表示，韓國瑜9月也已到議會說明了。他還沒接獲韓國瑜明天要銷假到議會的消息。（編輯：謝雅竹）1081030