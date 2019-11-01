餐廳性別歧視 高市勞工局籲自重免遭罰

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄市勞工局近期一連接獲兩起餐廳職場多元性別歧視投訴案，一旦調查認定屬實，最高將罰150萬元。勞工局長王秋冬今天呼籲尊重多元性別，建立友善職場環境，以免受罰。

對於這兩起職場多元性別歧視案例，王秋冬舉個案表示，年初高雄某餐廳錄取一名女性服務生，經過幾天相處，發現「她」其實是「他」。店長隨即面談，認為勞工沒有據實以告真實性別，是不誠實的行為，末了還規勸「同性戀未來很辛苦，你要想清楚……」最後這名勞工不堪精神壓力黯然離職。全案經勞動局原已排入調查程序中，但投訴人因故取消投訴，因此未成案。

另一例則是業者錄取中性化打扮的女性勞工，隨即發現她其實是女同性戀者中的T，公司認為會影響工作表現，直接將這名勞工解僱。事後當事人向勞動局申訴，現已進入調查程序。

王秋冬指出，諸多申訴雖常因證據不足或認定困難而難以成案，但依「性別工作平等法」第7條規定，雇主對求職人或受僱人不得以性別或性傾向而予以差別待遇。如雇主以性別來決定招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等條件，依性平法可處30至150萬元罰鍰。

另外，雇主有義務防治性騷擾行為發生。如僱用受僱者30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示；雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效糾正及補救措施。如違反可罰10至50萬元罰鍰，並應公布姓名等，罰則不輕。

勞工局就業安全科透過新聞稿表示，為落實職場性騷擾防治，不定期就常發生職場性騷擾及女性勞動力密集行業，透過主動查核事業單位，輔導改善相關性騷擾防治措施。如有職場性騷擾法令相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：07-8128330。（編輯：孫承武）1081101