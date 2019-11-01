探金10月購物趣邁入倒數階段 好康獎不完

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣政府觀光處今天表示，「探金10月購物趣」活動將於11日截止，預計16日以臉書線上直播方式舉辦摸彩，呼籲民眾趕快把握機會搶好康，買越多中獎機率就越高。

縣府為促進觀光、刺激消費，10月10到11月11日舉辦「探金10月購物趣」活動，不論是旅客或居民都可領取摸彩券，只要在金門商家消費滿一定額度，並收集3枚不同店章，就可參加摸彩活動，而且不限參加次數，讓消費者直呼「真好康」。

觀光處表示，購物趣活動已舉辦3星期，獲得熱烈回響，期間許多旅客與居民也紛紛提出問題；針對民眾疑問，觀光處也及時在臉書粉絲專頁彙整相關Q&A，供民眾參考。

觀光處長丁健剛表示，活動邁入倒數階段，縣府預計16日以臉書線上直播方式舉辦摸彩，觀光處呼籲民眾趕快把握機會，搶好康，買越多中獎機率就越高。

縣府表示，這次活動獎項除了iPhone 11手機、金湖飯店住宿券外，更加碼金獅影城電影票100張及遠東航空台灣－金門機票15張，且不限航程；再搭配近期舉辦的擴大國旅秋冬自由行優惠方案，讓旅客來金門旅遊，好康獎不完。

相關活動資訊與疑問，可至「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/kmtdgo/，或電洽金門縣政府觀光處洽詢。（編輯：黃世雅）1081101