家長抗議大巨蛋光害 官員指缺信任感遭議員批評

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市光復國小家長今天到市議會抗議大巨蛋光害問題，要求還學童安全。市長柯文哲允處理並收下陳情書；但體育局長李再立在旁說，到場抗議就沒有信任感，遭議員指不負責任。

民進黨台北市議員許淑華今天陪同北市信義區光復國小家長們到市議會大門前，向柯文哲抗議陳情，認為遠雄公司無誠意解決大巨蛋光害問題，台北市政府也敷衍了事，漠視千名學童光害的健康問題。

有家長說，自己小孩正處矯正視力階段，點散瞳劑後更畏光，小心翼翼保護孩子，卻遭大巨蛋光害影響，且遠雄自10月開始就向學校、家長表達再研議，或是等研究報告出爐後再開會。直批一拖再拖、無意解決；並認為李再立也無視此狀況，敷衍帶過。

許淑華也認為，北市府態度消極，讓遠雄以拖待變，要求柯文哲應重視此案，並於一週內組成專案小組提出改善方式，並要遠雄依改善方案施工；另要求台北市環保局將光害議題列入大巨蛋環境差異議案審議。

家長們現場高喊「拜託市長還我學童安全、拒絕大巨蛋光害」，柯文哲現場接下陳情書後，也允諾處理。

但一旁的李再立卻向抗議家長說「你們這樣來這裡抗議就沒有信任感」；許淑華則認為，李再立此舉是不負責任的爛官，痛批應該下台。

李再立隨後接受媒體訪問時說明，針對大巨蛋光害問題，10月已開過兩次協調會，家長們和遠雄都有共識和同意結論，會議紀錄也指出包括教室加設窗簾、研究操場改善方案和由遠雄評估大巨蛋塗層等內容，目前也正在執行。

他認為，對光害問題並非沒處理，但要給予做事空間，重點在解決問題而非製造困擾。（編輯：李錫璋）1081105