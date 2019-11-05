南方澳跨港大橋完成拆除 漁港航道恢復通行

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，殘骸影響當地航道通行。台灣港務公司調派萬噸級平台船「宏禹1號」進駐現場，5日傍晚完成殘骸拆除及水下障礙物清除工作。（台灣港務公司提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 108年11月5日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日坍塌，殘骸影響當地航道通行。經台灣港務公司28天努力，今天傍晚終於完成殘骸拆除及水下障礙物清除工作，恢復當地漁港航道通行。

南方澳跨港大橋坍塌後，橋身上半部約320公噸的橋拱及坍塌在水中的橋身路面，影響漁船進出。

台灣港務公司副總工程司沈光青今天晚間說，跨港大橋坍塌後，港務公司調派萬噸級平台船「宏禹1號」進駐現場，並從10月9日起施工，先後拆除橋拱、坍塌在水中的橋面版。

他表示，經施工團隊努力後，昨天晚間10時起開始吊離最後3塊橋面版，順利於今天凌晨4時完成，並將橋面版存放於蘇澳港第8號碼頭，相關證據保全告一段落，將供後續檢方調查，這也象徵跨港大橋正式走入歷史，拆除工作圓滿完成。

此外，今天工程團隊同步進行南方澳漁港航道水下障礙物清除工作，由潛水人員複檢及測量確認水深後，如期於傍晚6時全面恢復漁船通行。

台灣港務公司發布新聞稿表示，交通部長林佳龍感謝工程團隊發揮高效率，在安全前提下順利達成艱鉅任務，也感謝蘇澳區漁會及漁民的包容。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，跨港大橋坍塌後，一度影響漁船進出作業，漁民損失難以估計，感謝交通部有關單位在災難發生後，積極協助地方重建。

南方澳跨港大橋10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事故共造成6名外籍漁工死亡，至少2人重傷與8人輕傷。跨港大橋完成拆除後，後續將由公路總局蘇花公路改善工程處負責新橋興建工作。（編輯：李錫璋）1081105