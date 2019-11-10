蘇貞昌視察新竹動物園 允諾加碼補助市民廣場

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）行政院長蘇貞昌今天視察將於年底重新開幕的新竹市立動物園，肯定新竹市長林智堅對於動物園的改造成果，允諾再補助新台幣5000萬元支持市民廣場計畫。

蘇貞昌致詞表示，新竹動物園將成為一個可親近，市民都喜歡的嶄新動物園，新竹市因為有會做事的團隊，整座城市都煥然一新，因此，未來只要新竹市有需要，他都會大力支持與幫忙，並允諾中央會加碼、持續補助新竹市建設。

林智堅致詞說，新竹市立動物園12月28日將全新開園，會是沒有籠子的動物園，成為新竹市最重要的生命教育基地。

林智堅說，感謝中央補助經費，透過去年完工的麗池園林、大階梯廣場、北台灣最大的大沙坑公園等，將公園整體環境煥然一新，透過友善行人與無障礙步道等，將過去破碎空間融為一體，並恢復水岸景緻。

林智堅指出，市民廣場工程如火如荼進行，除感謝中央支持，加上今天蘇貞昌宣布加碼補助5000萬元，將總共投入新台幣2.5億元打造，將成為開放式、被綠樹包圍的運動場。

立法委員柯建銘致詞表示，新竹市立動物園是新竹人三代的回憶，林智堅從10年前開始推動動物園復興計劃，如今他做到了，未來動物和人可以親近，會是大家最喜愛的動物園。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，動物園再生計畫要讓動物有更大的活動空間外，以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發點，營造成生命教育場域，帶給市民朋友除了動物知識外，更重要的是友善動物的核心價值。（編輯：陳清芳）1081110