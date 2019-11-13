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何欣純視察旱溪改善工程 盼展現再別康橋美景

最新更新：2019/11/13 19:46
民進黨台中市立委參選人何欣純（右2）與同黨籍台中市議員林德宇（右）、李天生（右3）等人13日一同前往視察旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程進度。中央社記者趙麗妍攝　108年11月13日
民進黨台中市立委參選人何欣純（右2）與同黨籍台中市議員林德宇（右）、李天生（右3）等人13日一同前往視察旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程進度。中央社記者趙麗妍攝　108年11月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）立委何欣純今天視察旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程進度，希望提升水質外，增設的人行景觀橋完工後，大里旱溪可展現徐志摩「再別康橋」中的美景。

民進黨籍立委何欣純、台中市議員林德宇、李天生今天邀集水利署第三河川局至旱溪施工現場視察進度，工程單位台中市政府水利局做簡報說明。

水利局簡報指出，工程總經費新台幣1.7億，水利園區、雲橋及彩橋經費6300多萬，現正施作中，期許未來打造適宜親水的河岸空間，提升旱溪水質與水利園區使用效益，有效整合積善橋至中投公路間水岸藍帶。

何欣純說，除水利園區改善提升水質外，其中增設雲橋及彩橋兩座人行景觀橋，命名來自詩人徐志摩「再別康橋」中的句段，期待完工後，大里旱溪排水能展現詩篇中的美景。

林德宇表示，水利園區除規劃雲橋、彩橋外，也設計眺望平台、景觀生態池、綠林廊道及夜間照明，結合水利、景觀、人文、休憩；李天生指出，工程不僅提升居民生活品質、市容也更加美麗。

台中市水利局表示，兩座景觀橋設計形式皆為總長58米、寬度4.5米，橋梁工程仍持續進行中，工期預定至民國109年6月，完工後大里將再增加一段擁有美麗河岸、適合人文休憩的親水空間。（編輯；黃世雅）1081113

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