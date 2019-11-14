視察新永定橋 侯友宜：全盤掌握檢測資料

新北市長侯友宜（右）14日視察石碇區永定橋復建工程時表示，新永定橋在安全係數及防洪都比舊橋好很多，市府全盤掌握橋梁檢測資料與安全狀況。（工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長侯友宜今天下午視察石碇區永定橋復建工程時表示，現今鋼構橋梁施工法與以往不同，新永定橋在安全係數及防洪都比舊橋好很多，市府全盤掌握橋梁檢測資料與安全狀況。

侯友宜今天視察石碇區新永定橋工程，實地瞭解橋梁檢測作業流程。新永定橋是石碇區通往平溪區的重要橋梁。

市府工務局表示，舊永定橋已使用30年，去年檢測發現橋墩受損嚴重，且耐震能力不符規範，已完成臨時補強並規劃新橋及施工。

工務局表示，新橋上部結構為兩跨連續鋼箱梁，下部結構採用樁式橋台及單柱橋墩，並強化橋體結構，符合現行橋梁耐震規範。新永定橋預計11月22日通車並拆除舊永定橋，全部工程預計12月完工。

工務局表示，新北市共1315座橋梁，每兩年檢測1次，特殊橋梁遇颱風或地震會立即檢測，從橋梁上面兩側到橋底都要詳盡檢查。

侯友宜也前往瞭解橋梁檢測作業流程，慰問工程與檢測人員辛勞。他接受聯訪表示，特殊橋梁有特殊狀況就立即檢測；南方澳發生斷橋事件後，新北市也在3個月內將橋梁全部檢測完。

他說，檢測完後會立即上傳檢測的情形，全盤掌握資訊，確保橋梁非常安全、結構無虞。新永定橋盼能給民眾安全舒適用路環境。（編輯：張銘坤）1081114