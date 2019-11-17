更多編輯台推薦新聞：
專題／台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題
產經

專題／台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

選情分析／台南6選區 洪秀柱挑戰王定宇話題多
政治

選情分析／台南6選區 洪秀柱挑戰王定宇話題多

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯
生活

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

馬拉松羊肉節小吃宴接力 鹿港熱鬧一整天

最新更新：2019/11/17 17:32

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化鹿港今天熱鬧一整天。清晨馬拉松吸引近8000人參加，中午還有羊肉節暨健康豬肉推廣，吸引民眾大快朵頤，晚間則有幸福小吃宴端上在地美食，連串活動吸引旅客踏訪鹿港。

第三屆鹿港馬拉松清晨吸引近8000人響應，彰化縣長王惠美出席致詞說，賽事路線行經鹿港知名景點如龍山寺、天后宮、文武廟、彰濱工業區白蘭氏健康博物館、台明將公司台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、卷木森活館，讓跑者用不同方式認識鹿港古蹟歷史及產業文化。

秋冬適合進補調養身體，為推廣國產羊肉及彰化健康豬肉，彰化縣政府中午在鹿港鎮體育場舉行「彰化羊肉節暨彰化健康豬肉」推廣活動，王惠美表示，彰化是畜牧大縣，是全台羊肉及豬肉供應重鎮，正值秋冬，吃羊肉溫補，膽固醇及脂肪也較低，還有豐富膠原蛋白。

王惠美表示，今天鹿港鎮熱鬧滾滾，一早有馬拉松，中午接著辦理羊肉節及豬肉推廣，吸引近萬人次到場品嚐，晚間還有「鹿港四季紅」冬歡活動「幸福小吃宴」，連串活動吸引人潮來訪鹿港，還能行銷彰化羊肉及豬肉，縣府持續努力拚經濟，讓彰化更美好。（編輯：謝雅竹）1081117

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報