馬拉松羊肉節小吃宴接力 鹿港熱鬧一整天

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化鹿港今天熱鬧一整天。清晨馬拉松吸引近8000人參加，中午還有羊肉節暨健康豬肉推廣，吸引民眾大快朵頤，晚間則有幸福小吃宴端上在地美食，連串活動吸引旅客踏訪鹿港。

第三屆鹿港馬拉松清晨吸引近8000人響應，彰化縣長王惠美出席致詞說，賽事路線行經鹿港知名景點如龍山寺、天后宮、文武廟、彰濱工業區白蘭氏健康博物館、台明將公司台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、卷木森活館，讓跑者用不同方式認識鹿港古蹟歷史及產業文化。

秋冬適合進補調養身體，為推廣國產羊肉及彰化健康豬肉，彰化縣政府中午在鹿港鎮體育場舉行「彰化羊肉節暨彰化健康豬肉」推廣活動，王惠美表示，彰化是畜牧大縣，是全台羊肉及豬肉供應重鎮，正值秋冬，吃羊肉溫補，膽固醇及脂肪也較低，還有豐富膠原蛋白。

王惠美表示，今天鹿港鎮熱鬧滾滾，一早有馬拉松，中午接著辦理羊肉節及豬肉推廣，吸引近萬人次到場品嚐，晚間還有「鹿港四季紅」冬歡活動「幸福小吃宴」，連串活動吸引人潮來訪鹿港，還能行銷彰化羊肉及豬肉，縣府持續努力拚經濟，讓彰化更美好。（編輯：謝雅竹）1081117