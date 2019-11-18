台13甲造橋段截彎取直 舊公路變身好客綠廊道

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣台13甲線造橋路段過去因彎道多，車禍頻傳，公路總局另闢替代道路截彎取直後，鄉公所爭取經費將舊路打造成綠色生態廊道，以四季植栽營造全新公路景觀，今天落成啟用。

台13甲線是連接竹南、頭份與造橋、苗栗市之間的重要道路，以往交通尖峰時間車流量大，且在造橋香格里拉樂園路段連續彎道多，車禍頻傳，公路總局數年前另闢替代道路截彎取直，使得原舊路段車流大幅減少、使用率低。

造橋鄉公所爭取前瞻計畫，獲公路總局補助新台幣3520萬元、地方自籌480萬元，共計4000萬元經費活化重塑，長約1.6公里的舊公路，變身為「造橋好客綠色廊道」，今天由苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、造橋鄉長黃天貴、前造橋鄉長黃純德等人共同剪綵啟用。

造橋鄉公所指出，「造橋好客綠色廊道」將以往雙向4線道縮減為2線混合車道，增設自行車專用道、人行道及綠帶植栽，呼應環境紋理及客庄淺山生態，沿線栽植藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃花風鈴木等400餘棵喬木，以及扶桑、杜鵑、絹毛鳶尾、野薑花等逾萬棵灌木，將依季節綻放呈現不同景致，未來繁花盛開，可望成為縣內最美麗的綠廊公路。

公所表示，廊道新建置2座候車亭，並設有導覽解說牌，介紹綠廊栽種植物及開花時節，未來並規畫推動假日市集，帶動在地農特產銷售，發展觀光休閒及推動在地好客文化。

苗栗縣長徐耀昌表示，造橋好客綠廊道為公路改道活化創下典範，工程施作強調以人為本、生態優先，營造造如公園般的景觀公路，同時可串連周邊軍綠概念館、牛奶的故鄉、劍潭古道及香格里拉樂園等景點，吸引遊客、鐵馬族造訪。（編輯：李錫璋）1081118