鹿港肉包阿伯過世 街角美味與風景成絕響

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）彰化縣鹿港鎮50多年「老擔」肉包是許多鹿港人從小吃到大的美食，但業者吳明財日前過世，鹿港知名「街角風景」成為絕響。

近年成為鹿港知名攤車，人稱「肉包阿伯」的吳明財日前過世，50多年手工古早味及推著攤車叫賣身影成為絕響。從小吃吳明財肉包長大的私立鹿港民俗文物館副館長施雲軒今天接受媒體訪問說，日前才遇見吳明財正要出門做生意，如今聽到過世消息，實在令人難過。

吳明財的老攤車充滿歲月痕跡，沒有店名，簡單塑膠板寫著「50多年老擔，純手工製」，還有蛋黃肉包、香菇肉包、菜包、花生包、芝麻包、饅頭等品項。施雲軒說，吳明財製作的肉包不油膩，近年生意更好，讓他常買不到，乾脆抓時間直接到阿伯家門口等他出攤。

吳明財冬天賣包子、夏天改賣冰涼消暑的鹼粽，對比鹿港多家知名包子店，數十年來以攤車在龍山寺前營業的吳明財，由於沒有店面、招牌及固定公休日，可說是在地人才知道的隱藏美食及兒時回憶，隨著網路及媒體介紹，肉包阿伯近年更成為鹿港知名「街角風景」。

鹿港民俗文物館一名35歲男員工也說，從小吃吳明財的肉包長大，阿伯的包子麵皮是手工製作且天然發酵，因此口感特別彈牙、厚實，與一般包子店很不一樣，包子的肉餡也非常好吃，尤其蛋黃肉包裡面的鹹蛋黃更可說是招牌味道，如今肉包阿伯過世，讓他感到很意外、很不捨。（編輯：黃世雅）1081118