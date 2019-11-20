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考滿分可換炸豆花 學童後悔錯失機會

最新更新：2019/11/20 15:56
關山經濟小吃店老闆李峰全20日接受記者電話訪問時說，為了鼓勵關山國小學生讀書，只要評量考有一科滿分，就可以拿著試卷到店裡領取一盤炸豆花。（經濟小吃店提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年11月20日
關山經濟小吃店老闆李峰全20日接受記者電話訪問時說，為了鼓勵關山國小學生讀書，只要評量考有一科滿分，就可以拿著試卷到店裡領取一盤炸豆花。（經濟小吃店提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年11月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣關山國小期中評量，20幾名學生考滿分，可換取關山著名美食炸豆花。錯失機會的學生說，期末評量一定要吃到。

這幾天，關山鎮有學童開心的拿著這次評量考100分的考試卷，在父母親陪同下，前往關山經濟小吃店，換取一盤炸豆花，享受關山知名美食。

老闆李峰全今天接受記者電話訪問時說，為了鼓勵關山國小學生讀書，只要評量考有1科100分就可以拿著試卷到店裡領取一盤炸豆花，目前已有10幾名小朋友來領取，看到小朋友吃的很開心，大家也跟著開心。

關山國小校長陳文玲表示，許多小朋友聽到考100分有豆花可以吃都很開心，初步統計有20幾名小朋友有考100分，還有人有2科100分。

不過，「考滿分有豆花吃」是在考試後才宣布，許多學生考試前不知道，後悔錯失機會，尤其是考98、97分的學生說「早知道就努力點，下一次一定要考100分」。

陳文玲說，經濟小吃店的炸豆花是關山美食，對小朋友來說很有吸引力，有鼓勵效果；另一方面，必須由家長陪同前往領取，也會引起家長的關心，很感謝老闆提供給考試滿分的小朋友獎勵。

李峰全表示，考滿分換炸豆花，家長反映不錯，他考慮是否擴大到國中和高中生。（編輯：方沛清）1081120

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