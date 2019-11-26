北市府30日東區辦活動 光影藝術舞團表演

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市政府從今年起針對東區舉辦多場活動，盼提升景氣。產業局規劃在30日下午舉辦「東區去什麼趣」活動，藝術家將在忠孝東路4段巷弄設置光影藝術，還有歌手、舞團表演。

原為逛街熱點的東區，近年來消費人潮跟信義商圈、西門町等景點相比較為下降。台北市產業發展局為提升東區商圈發展，今年起協助業者成立東區商圈發展協會外，也規劃多場活動及改善周邊公共建設硬體設備等措施。

產業局今天發布新聞稿表示，市府推動「忠孝東區振興計畫」，今年起陸續與業者合辦封街等活動。

30日下午3時將舉辦「東區去什麼趣—Back to Street」活動，由藝術家在當地商圈設置作品，展現光影藝術動態美術館概念，也與敦化南路一段161巷及忠孝東路4段205巷的商家合作，在櫥窗放置藝術品呈現街頭美術館氛圍，當天還有歌手、舞團表演。

產業局指出，為營造東區特色巷弄，邀請藝術家姚仲涵和莊志維在龍門廣場、忠孝東路4段205巷設置「光電獸」互動式聲光藝術及「蛛網之城」，展出至明年1月5日止，盼透過藝術家作品，讓逛街民眾感受「混東區 x 藝術」浪潮。

產業局表示，「東區去什麼趣—Back to Street」活動，可至「我是商Ya人」臉書（Facebook）粉絲團查詢。（編輯：李亨山）1081126