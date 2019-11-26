宣傳車疑遭恐嚇 蘇治芬陣營籲乾淨選舉

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜（左3）26日在律師等人陪同下召開記者會，說明黨籍立委參選人蘇治芬近日在雲林海線的選舉活動遭受到暴力介入，呼籲檢調展開調查，也請對手一起維護選舉公平性與台灣民主自由。 中央社記者姜宜菁攝 108年11月26日

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林第1選區（虎尾鎮等11鄉鎮）立委參選人蘇治芬的宣傳車駕駛疑遭恐嚇，又發生大型看板遭提早拆除，民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜認為暴力介入選舉，呼籲檢調展開調查。

雲林地檢署發布新聞稿指出，宣傳車駕駛疑遭受恐嚇一案，經當事人提出告訴，檢方已受理並分案，由檢察官指揮專案小組調查中。

廖丁賜今天在律師李建忠等人陪同下，召開「停止暴力髒手伸入選舉、還給選民乾淨選戰」記者會，說明蘇治芬近日在雲林海線的選舉活動遭受到暴力介入。

廖丁賜在記者會上指出，蘇治芬宣傳車日前在四湖鄉宣傳遭到不明人士跟蹤，宣傳車駕駛心生恐慌，同時蘇治芬競選總部在虎尾和褒忠所架設大型看板、布條地點業主也受到不明人士「關切」後提早拆除。

廖丁賜強調，不論是宣傳車所播放的言論，或看板的內容都是可受公評，也都事實呈現，但因為外力介入下架，嚴重傷害民主，呼籲檢調展開調查，也請對手一起維護選舉公平性與台灣民主自由。

國民黨提名的張嘉郡，競選總部透過媒體群組表示，民進黨在選舉期間，用各種方式造謠、栽贓，支持者自發性蒐證，競選總部和縣黨部也會保留相關證據，委由律師提出告訴，還給雲林鄉親乾淨的選舉環境。（編輯：謝雅竹）1081126