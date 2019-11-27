特教生王宏嘉 獲竹市特教美術比賽繪畫類首獎

新竹市育賢國中特教生王宏嘉（右2）在老師王玟琇（左2）協助下培養繪畫興趣，他的作品「朋友們」獲新竹市特教美術比賽繪畫類第一名，27日接受新竹市副市長沈慧虹（右）頒獎表揚。中央社記者郭宣彣攝 108年11月27日

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市育賢國中7年級特教生王宏嘉，在老師王玟琇協助，帶動他學習並培養繪畫興趣，他的作品「朋友們」獲新竹市特教美術比賽繪畫類第一名，今天作品在新竹市政府展出。

副市長沈慧虹今天頒獎給王宏嘉，表示肯定。王宏嘉雖不擅言詞，但他鼓足了勇氣，接受中央社記者採訪，他發表得獎感言，他說，對於獲獎感到很開心，也對畫圖更有信心，未來要持續創作，讓作品能給更多人看見。

王玟琇表示，王宏嘉很喜歡音樂與舞蹈，因此，她改編教材，以跳舞方式帶動王宏嘉對於學習的熱情，也培養對繪畫的興趣。這次得獎作品為「朋友們」，其實，原本設定是以「自畫像」參賽，但王宏嘉希望把其他朋友畫入作品中來陪伴，也讓作品更有特色。

王玟琇說，雖然王宏嘉創作繪畫的筆觸簡單，但能看到他對同學們真摰的情誼，作品充滿友愛情感。透過這幅畫作也可以看出，同樣的題材用在不同的孩子身上，孩子會用另一個視角發揮自己的創造力。

教育處長黃錦能表示，特教學生部分學習能力受到先天限制，卻不畫地自限，透過老師們的指導與啟發，藉由各項媒材表現出質樸的童真與視角，畫作豐富多元深獲評審委員們的讚賞。

沈慧虹說，新竹市特教美術比賽與展覽已連續辦理15年，也提供給特殊孩子一個自我展現的舞台，並鼓勵特教學生透過藝術媒材，展現他們的原創力，建立學習正向楷模及自信心。

沈慧虹表示，「特殊教育」學生美術作品展即日起到29日於新竹市政府大廳展出，邀請民眾一起來欣賞這群孩子的創作。（編輯：張銘坤）1081127