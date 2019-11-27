農夫市集搭配咖啡爽節 味嗅覺雙重饗宴在碧潭

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府農業局輔導碧潭農夫市集30日在新店碧潭舉辦「咖啡爽節」，除在地小農展售新鮮農特產品，許多咖啡師擺攤手沖咖啡，提供味覺及嗅覺雙重饗宴，適合全家到碧潭休閒。

彩田友善耕作執行長楊儒門今天下午在記者會表示，台灣咖啡有名也成為檳榔樹下的林下經濟作物，但必須推廣與分享好的農產品。新北碧潭農夫市集由在地小農集結而成，共有15名青農進駐展售多元農產品。

碧潭農夫市集營運團體「248農學市集」今年與咖啡爽節團隊合作，聯名舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」，加入咖啡元素。

咖啡爽節主辦代表劉政表示，推廣手沖咖啡比賽，決賽勝出的冠亞季軍咖啡師，會各提供30杯供現場民眾品嚐，體驗手沖咖啡的魅力。除了讓薩爾瓦多咖啡走進台灣，也讓台灣咖啡走出國際。

市府農業局說，當天碧潭農夫市集有時令有機蔬菜、友善契作稻米，香蕉、香草蛋捲、放養雞蛋、手作糕點、蜂蜜、茶葉及米麵食加工品，相當豐富。

咖啡爽節是一群咖啡師，結合在地小農、創意人、藝術家及各地熱愛咖啡者組成，每年舉辦一次「咖啡爽節嘉年華」活動，今年為第5屆，在新北市議員陳儀君促成下，首度在新北市舉辦。

新北市三峽「寶環農場」咖啡農張寶環，自己親自栽種咖啡樹、採收後處理、烘焙咖啡到手沖咖啡都獨力完成，她也將在咖啡爽節實踐咖啡「從產地到餐桌」的理念。

新北市副市長吳明機今天一起體驗手沖咖啡，他說，除在地咖啡農也串聯國際，邀薩爾瓦多的青年創業家分享跨國咖啡經驗。（編輯：李錫璋）1081127